Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας

➡️ Προτείνω την #τιμαριθμική_αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας. Σήμερα αυξάνεται ο #πληθωρισμός χωρίς αλλαγή φορολογικών βαθμίδων. Μία μικρή αύξηση αρκεί να «σπρώξει» σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα. Αποτέλεσμα: πληρώνουμε περισσότερο φόρο χωρίς να έχουμε γίνει πλουσιότεροι. pic.twitter.com/xQ32yADC2C

5. Φόροι Μεταβίβασης Ακινήτων: 342 εκατ. ευρώ (0,5%)Στο εννεάμηνο 2024 εισπράχθηκαν 341,64 εκατ. ευρώ από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, με αύξηση 21,2% σε σχέση με το 2023.6. Φόροι Κληρονομιών, Γονικών Παροχών και Δωρεών: 170 εκατ. ευρώ.(+14,5%).Όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του ευρωπαϊκού δικαίου Νικόλας Φαραντούρης η ανισορροπία που προκύπτει απαιτεί άμεσα διορθωτικά μέτρα.