Τουρκία: Μπλόκο στην επίσκεψη 7 Ευρωπαίων δημάρχων στον Ιμάμογλου – Ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας

Οι δήμαρχοι θέλησαν να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στις φυλακές της Σηλυβρίας για να του απονείμουν βραβείο που παρέλαβε η σύζυγός του – Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημά τους