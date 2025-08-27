Χατζηβασιλείου για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε οι ίδιοι τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες

«Η Ελλάδα στηρίζει την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καιρός να στείλουμε ένα συλλογικό μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε οι ίδιοι τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, από την, όπου συμμετέχει ως επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ). Στην αποστολή συμμετέχουν και οι βουλευτές(ΝΔ),(ΠΑΣΟΚ) και(ΣΥΡΙΖΑ).Ο Σερραίος βουλευτής δήλωσε ότι στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, χρειαζόμαστε συλλογική άμυνα. «Ο Πρωθυπουργόςήταν ένας από τους πρώτους ευρωπαίους ηγέτες που έθεσαν το ζήτημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Σήμερα, η Ευρώπη, αν και με καθυστέρηση, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ενέργεια για τη στήριξη της άμυνας της Ε.Ε. και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αμυντικά συμφέροντα όλων των κρατών-μελών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου. «Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας, είμαστε μια Ένωση. Ας μην το ξεχνάμε αυτό», δήλωσε με έμφαση.Για τη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα χαιρετίζει την ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ασφαλείας, οι στρατιωτικές ασκήσεις, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές και η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. «Οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν συμπληρωματικούς, συνεκτικούς και αμοιβαία ενισχυτικούς ρόλους, με στόχο την ειρήνη και την ασφάλεια», πρόσθεσε. Επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η συμπληρωματικότητα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ε.Ε. μπορεί να φανεί στην πράξη στις εγγυήσεις ασφαλείας που ενδέχεται να συμφωνηθούν για την Ουκρανία.Επιπροσθέτως, δήλωσε ότι η εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα και υπενθύμισε στους Ευρωπαίους συναδέλφους του ότι πέρα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Τουρκία παρανόμως κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της εισβολής του 1974.Τέλος, τόνισε ότι η διατλαντική γεωπολιτική σχέση θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να παραμείνει η ισχυρότερη του είδους της.