Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε τον Τσίπρα της... Ιθάκης όταν ανακοίνωνε τη λήξη των μνημονίων
Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε τον Τσίπρα της... Ιθάκης όταν ανακοίνωνε τη λήξη των μνημονίων
Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Ιθάκη τον Αύγουστο του 2018
Στη σκιά των σεναρίων για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ «θυμήθηκε» σήμερα την λήξη των μνημονίων με το διάγγελμα του κ. Τσίπρα στην Ιθάκη τον Αύγουστο του 2018.
Η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία του κ. Τσίπρα στην Ιθάκη τον Αύγουστο του 2018 η οποία όπως αναφέρει «υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:
«21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.
Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν «4ο μνημόνιο», μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019.
Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω.
Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».
Ειδήσεις σήμερα:
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία του κ. Τσίπρα στην Ιθάκη τον Αύγουστο του 2018 η οποία όπως αναφέρει «υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:
«21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.
Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν «4ο μνημόνιο», μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019.
Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω.
Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».
Ειδήσεις σήμερα:
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα