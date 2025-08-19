Πλεύρης: Κάτω από 400 αφίξεις παράνομων μεταναστών τον Αύγουστο - Δεν θα γίνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων

«Όποιος έρχεται και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται τη χώρα. Αν δεν το κάνει σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου