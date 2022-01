Πλεύρης: Από 1ης Φεβρουαρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι όσοι στους 7 μήνες δεν έχουν κάνει την 3η δόση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, μίλησε στονο υπουργός ΥγείαςΟ κ. Πλεύρης στάθηκε στην απόφαση για λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού στουςμετά τη δεύτερη δόση, με την έναρξη εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου να έχει οριστεί για την«Από την 1η Φεβρουαρίου, θα ισχύσει για όλους τους ενήλικες και όχι μόνο για όσους είναι 60 ετών και άνω, όσοι ενώ δικαιούνται και μπορούν, δεν θα έχουν κάνει την τρίτη δόση, θα πάψει να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα προνόμια που προσφέρει, όπως η είσοδος σε εστιατόρια και άλλους κλειστούς χώρους, εάν έχει παρέλθει το 7μηνο μετά από την δεύτερη δόση του εμβολίου» ανέφερε.Ο υπουργός Υγείας εξήγησε πως η ισχύς του πιστοποιητικού με δύο δόσεις θα διαρκεί επτά μήνες, χωρίς όμως να επηρεάζεται μετά από αυτό το διάστημα κάποιος που θα θέλει να ταξιδέψει, καθώς αυτό θα ισχύει κανονικά.Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι περίπουείναι αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμα την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.Ακόμη, εξήγησε πως υπάρχουν εισηγήσεις για επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού με θέσπιση μικρότερου ηλικιακού ορίου από το ισχύον σήμερα για τους πολίτες 60 ετών και άνω, ενώ για τους ανεμβολίαστους επιβεβαίωσε πως έχουν υπάρξει εισηγήσεις να μην μπορούν να πηγαίνουν ούτε στους εξωτερικούς χώρους της εστίασης, χωρίς ωστόσο να εξετάζεται για την ώρα το μέτρο αυτό.Για το ζήτημα τηςο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα λυθεί το πρόβλημα, ενώ γνωστοποίησε επίσης ότι από αύριο 10/1 θα διατεθούνσε ιδιωτικές κλινικές.Σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τις ελλείψειςστα φαρμακεία ενόψει ανοίγματος σχολείων, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως όσοι δεν πρόλαβαν να βρουν στα φαρμακεία θα βρουν στις σχολικές μονάδες.«Οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες, το 90% μαθητών και εκπαιδευτικών έχουν προμηθευτεί self test και δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην επανέναρξη των σχολείων. Θεωρούμε ότι αν υπάρξουν δυσλειτουργίες αυτές θα είναι λίγες και αντιμετωπίσιμες, δεδομένου του υψηλού ποσοστού που έχει προμηθευτεί τα self test, του γεγονότος γονείς να είχαν self test και να μην προμηθεύτηκαν αυτές τις ημέρες και των παιδιών που νοσούν και επομένως δεν χρειάζεται να κάνουν για αύριο self test», είπε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας πως «υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με τους φαρμακοποιούς, μέσα σε 4 ημέρες δόθηκαν 7,5 εκατομμύρια self test».«Στα νοσοκομεία, οι μισοί ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, είναι κρούσματα της Omicron και οι άλλοι μισοί της Δέλτα, δηλαδή αν και στην κοινωνία κυριαρχεί η Όμικρον και η Δέλτα αφορά το 10-15% των κρουσμάτων, στα νοσοκομεία και στις εισαγωγές έχουμε διαφορετική εικόνα», είπε ο Υπουργός Υγείας.Ο κ. Πλεύρης είπε ότι από την Δευτέρα το Σισμανόγλειο θα γίνει νοσοκομείο αποκλειστικά για Covid περιστατικά και οι εφημερίες του θα βαρύνουν το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάρτυγοι» και το ΝΙΜΤΣ, για διάρκεια 4 εβδομάδων.Σχετικά με τοκαι την λειτουργία σε αυτό Εμβολιαστικού Κέντρου για παιδιά, ο κ. Πλεύρης είπε πως οι εμβολιασμοί έναντι του κορονοϊού, στις ηλικίες 5-11 ετών θα ολοκληρωθούν σε 4 εβδομάδες.Διευκρίνισε δε πως «δεν κλείνει το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Αυτό είναι fake news. Δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας. Για 3-4 εβδομάδες βγαίνει από τις εφημερίες, μόνο αυτό. Τα κρεβάτια του θα λειτουργούν κανονικά. Θα πιεστούν οι εφημερίες στα άλλα δύο Νοσοκομεία Παίδων, το γνωρίζουμε, αλλά αυτό θα είναι για μερικές εβδομάδες».Για την ενίσχυση με προσωπικό των νοσοκομείων, ο κ. Πλεύρης είπε ότι γίνονται διαρκώς προκηρύξεις για νέες θέσεις, λέγοντας πως επίκεινταιλοιπού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα θα προκηρυχθούν άλλες περίπου 700 θέσεις ιατρών.Σχετικά με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ο κ. Πλεύρης είπε πως «μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουμε δώσει διορία. Από τις 6.500 που ήταν ανεμβολίαστοι, έχουν μειωθεί κατά 1.500 άτομα, όμως όχι γιατί έχουν εμβολιαστεί, αλλά διότι νόσησαν και με το πιστοποιητικό νόσησης μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους».Τέλος, ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε πως η Κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό, ώστε κάποιος να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τονίζοντας ότι «δεν έχει αποφασιστεί αυτό, αλλά εάν αποφασιστεί, όποιος δεν εμβολιαστεί δεν θα μπορεί να προσληφθεί ή εάν ήδη εργάζεται, θα βρεθεί εκτός ΕΣΥ, αφού θα καταγγελθεί η σύμβαση του, καθώς δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις».