Κορωνοϊός: Επιστροφή στα θρανία αύριο με self test ακόμη και έξω από τα σχολεία

Ακόμα και, για όσους δεν μπόρεσαν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία, προβλέπει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης των υπουργείων Παιδείας και Υγείας για την ομαλή επιστροφή των μαθητών το πρωί της Δευτέρας στις σχολικές τάξεις.Όπως λέει στοο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας«δόθηκε εντολή οι Διευθυντές των σχολείων να βρίσκονται στα σχολικά κτίρια από τις 7.00 το πρωί προκειμένου να πάνε οι γονείς με μάσκες και να παίρνουν τα σελφ τεστ». Στη συνέχεια «θα το κάνουν στα παιδιά τους με δική τους ευθύνη είτε επιστρέφοντας στο σπίτι τους είτε εκτός σχολικού χώρου» καθώς όπως διευκρίνισε ο κ. Κοπτσής «κανένας μαθητής δεν θα μπαίνει στο σχολείο χωρίς αρνητικό σελφ τεστ». «Αν ο γονέας επιστρέψει στο σπίτι του, θα το δηλώσει ο ίδιος στην πλατφόρμα, αλλιώς αν γίνει έξω από το σχολείο θα το δηλώσει το αποτέλεσμα ο Διευθυντής του σχολείου» είπε ο γενικός γραμματέας, ο οποίος εκτίμησε ότι μικρός αριθμός μαθητών δεν έχει πάρει σελφ τεστ.Οι ουρές στα φαρμακεία χθες Σάββατο, τελευταία ημέρα διανομής των δωρεάν σελφ τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λόγω ελλείψεων που παρουσιάστηκαν, οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση να βγάλει τα αποθέματα από τις φαρμακαποθήκες για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προκαλεί η υποχρέωση για προσέλευση στα σχολεία με αυτοδιαγωστικά τεστ για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Και αυτό, ως ένα μέτρο πρόσθετης προστασίας, παράλληλα με τα γνωστά μέτρα προφύλαξης, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και οι κανόνες μέσα στη σχολική κοινότητα που μετατρέπουν την σχολική μονάδα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για την δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων, μακριά από τους συνωστισμούς των εορτών σε σπίτια και πλατείες.Στις σχολικές μονάδες και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης θα εξυπηρετούνται από τη Δευτέρα οι λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκανΕφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη σχολική τους επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας, τονίζουν ταΣυγκεκριμένα:δόθηκαν περισσότερα απόμαθητών και εκπαιδευτικών.λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες.Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test, μπορούν να διαθέσουν οι σχολικές μονάδες και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη σχολική τους επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας.Έως και χθες Σάββατο οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, έπρεπε να προμηθευτούν πέντεδωρεάν αυτοδιαγνωστικά σελφ τεστ από τα φαρμακεία, εν όψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα.Τα σελφ τεστ χορηγούνται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείωνόμως σε πολλά φαρμακεία παρατηρούνται ελλείψεις.Ωστόσο, λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία έως αργά το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς χθες το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες, αλλά και από το απόθεμα της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.Υπενθυμίζεται ότι το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10 - 15/1) το self-test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).Στην κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.Σχετικά με τα self testδήλωσε στην ΕΡΤ ότι δεν λείπουν και ότι υπάρχουν self test που μπορούν να δοθούν, ενώ μέχρι χθες ήταν αδιάθετα 2 εκατομμύρια σε φαρμακαποθήκες: «Όποια φαρμακεία μας είπαν ότι τελείωσαν τα self test, τους έγινε από την εφοδιαστική αλυσίδα νέα τροφοδότηση, δεν λείπουν τα self test, υπάρχουν».«Λίγες ώρες πριν το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα διαπιστώνεται έλλειψη των απαραίτητων δωρεάν self test σε πολλά φαρμακεία της χώρας, όπως αναφέρει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» σχολίασε το. Και προσθέτει: «Η απουσία προγραμματισμού για την διάθεση του αναγκαίου αποθέματος και η εκ νέου ταλαιπωρία γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, δείχνει για άλλη μια φορά την επιπολαιότητα και τα διαχειριστικά κενά της δήθεν "επιτελικής" διακυβέρνησης της ΝΔ».Οιυποβάλλονται σετην εβδομάδα. Το τεστ θα διενεργείται 2 φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρέχεται ένα επιπρόσθετο σελφ τεστ – άρα, την πρώτη εβδομάδα, οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα προμηθεύονται δωρεάν και θα πρέπει να κάνουν 3 σελφ τεστ. Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση, τα σελφ τεστ πρέπει να γίνουν έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού μετά τον αυξημένο συγχρωτισμό των διακοπών των Χριστουγέννων. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα σελφ τεστ με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους ράπιντ τεστ.