Αναλύτρια Foundation for Defense of Democracies: Οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση κατά της τουρκικής επιθετικότητας στην Κύπρο

Την ανάγκη οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση για να περιορίσουν τις επεκτατικές βλέψεις που έχει ηεναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνει η αναλύτρια της δεξαμενής σκέψης Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσιγκτον. Η Αμερικανίδα αναλύτρια έχει άριστη γνώση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, καθώς ήταν η προσωπάρχης της πρώην πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕΣε άρθρο που υπογράφει στην ιστοσελίδα, η κ.Viña υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις με το μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων έφεραν στο φως τις αδυναμίες που έχει η(Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο), αποδεικνύοντας ότι δεν διαθέτει από μόνη της την απαραίτητη αποτρεπτική ισχύ. Ως εκ τούτου, καλεί την Ουάσιγκτον να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο, υιοθετώντας μια νέα στρατηγική που θα θέσειενάντια στη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας.Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν έχει αποτρεπτική ισχύ ενάντια στις προκλήσεις του Ερντογάν και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να σταματήσει να προσποιείται ότι έχει. Η πραγματικότητα είναι ότι εάν ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρούσε περαιτέρω αρπαγή γης στην Κύπρο, οι δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν πρόκειται να σταματήσουν τις τουρκικές δυνάμεις. Ελλείψει αξιόπιστης διεθνούς αντίστασης, ηπρέπει να αναλάβει τη πρωτοβουλία των κινήσεων και να ηγηθεί».Στο άρθρο της, ηαναφέρει ότι «ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάφλεξη της σύγκρουσης μεταξύ βορρά και νότου. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα τον Ιανουάριο ανέφερε ότι ο “αποτρεπτικός ρόλος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και οι προληπτικές προσπάθειες της αποστολής συνέβαλαν στην εξάλειψη των εντάσεων που δημιουργήθηκαν μέσα και γύρω από τη ζώνη ασφαλείας”. Είναι άλλο πράγμα η Άγκυρα να απορρίπτει τη διεθνή ρητορική (για το άνοιγμα των Βαρωσίων), και είναι άλλο να την αψηφά μπροστά σε μια στρατιωτική δύναμη στα σύνορα. Ο Τομέας 4, μία από τις τρεις στρατιωτικές τοποθεσίες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (ο Τομέας 3 έπαψε να υπάρχει το 1993) απέχει 15 λεπτά με αυτοκίνητο από τα Βαρώσια. Προφανώς ο Ερντογάν δεν αισθάνθηκε καμία απειλή από τους κυανόκρανους του ΟΗΕ όταν ανακοίνωσε την αποστρατικοποίηση της πόλης».Θεωρώντας δεδομένη την αδυναμία του ΟΗΕ να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα, η Αμερικανίδα αναλύτρια καλεί την Ουάσιγκτον να αναλάβει δράση που θα προσφέρει ένα πέπλο προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ηκαταγράφει μια σειρά από θετικά βήματα που έγιναν από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, θεωρώντας ότι προσφέρουν ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης στον Τζο Μπάιντεν. Μεταξύ αυτών των βημάτων περιλαμβάνονται:• Η μερική άρση τουστην Κύπρο.• Η ένταξη της Ελλάδας στο• Η δημιουργία ενός μηχανισμού που καθιερώνει την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου.Συνεχίζοντας, η Αμερικανίδα αναλύτρια κάνει αναφορά στη πρόταση του Τούρκου συναδέλφου της στο Foundation for Defense of Democracies Αϊκάν Ερντεμίρ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να οικοδομήσει μια συντονισμένη στρατηγική με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την πολεμική πορεία του Ερντογάν στη Μεσόγειο. Στις συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο περιλαμβάνονται:• Συντονισμένες κυρώσεις ΗΠΑ-ΕΕ εναντίον παραβατικών συμπεριφορών της Τουρκίας.• Διορισμός ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για την Ανατολική Μεσόγειο.• Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Ουάσιγκτον με τους παράκτιους συμμάχους και εταίρους.Η Αμερικανίδα αναλύτρια αναφέρεται στις προσπάθειες του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος σε συνεργασία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να επιβάλει στο τραπέζι τη λύση της διχοτόμησης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις ανατρέπουν μακροχρόνιες τουρκοκυπριακές θέσεις και απορρίπτουν διαπραγματεύσεις πέντε δεκαετιών με στόχο την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας. Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια αλλαγή πορείας, η οποία, ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κινήσεων που απειλούν τη κυπριακή κυριαρχία. Μεταξύ των επιθετικών ενεργειών που απαριθμεί η κ. Viña εντοπίζονται:• Η παρεμπόδιση των προσπαθειών της Κύπρου για εξερεύνηση φυσικού αερίου το 2018.• Η προσγείωση του πρώτου στρατιωτικό drone της Τουρκίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο κατεχόμενο Λευκόνοικο το 2019.• Η πραγματοποίηση της άσκησης «Μεσογειακή Θύελλα» το 2020 σε μια προσπάθεια εκφοβισμού της Λευκωσίας.