Κορωνοϊός - Πελώνη: Ασφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ και ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής λόγω της έξαρσης της πανδημίας

«Σήμερα το πρωί οπου λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο όπου διαπίστωσε την άριστη λειτουργία του και ευχαρίστησε το προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσφέρει», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωποςξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.Στη συνέχεια αναφέρθηκεότι «στη χώρα μας η διαδικασία προχωρά οργανωμένα και πιο γρήγορα από τα πιο πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Γι αυτό και τα εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο οι συμπολίτες μας. Σήμερα ξεπερνάμε τον συμβολικό αριθμό του 1.000.000 δόσεων. Που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα που περνάει χτίζουμε το τείχος ανοσίας που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω αυτή την περιπέτεια. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα αναμένεται η Εθκνική Επιτροπή Εμβολιασμών να εγκρίνει το εμβόλιο της Astra Zeneca για τις ηλικίες 65 και άνω και στην Ελλάδα».Η κ.πρόσθεσε πως «θετικό είναι και το γεγονός ότι τον Απρίλιο αναμένονται αυξημένες παραδόσεις εμβολίων καθώς η εταιρεία Pfizer επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις για τον επόμενο μήνα θα ξεπεράσουν το 1 εκατ. δόσεις».τόνισε επίσης ότι «εξίσου σημαντικό είναι ότι η, η μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη επιχείρηση που ανέλαβε ποτέ το ελληνικό κράτος εξελίσσεται με τρόπο υποδειγματικό και χωρίς σημαντικές απώλειες εμβολίων γεγονός που την κατατάσσει στις καλύτερες του κόσμου.Κι αυτό διότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει, από την αρχή, το επιχειρησιακό σχέδιο σε τρεις πυλώνες που -όπως αποδεικνύεται στην πράξη- τηρούνται στο ακέραιο.-Ο πρώτος πυλώνας είναι η ασφάλεια, από την παραλαβή, την αποθήκευση και την διανομή, μέχρι και την διενέργεια των. Υπήρξαν μόνο έξι περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.-Ο δεύτερος είναι ο πυλώνας της διαφάνειας και της τήρησης της προτεραιοποίησης, όπως την έχει ορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.-Ο τρίτος πυλώνας είναι η αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας για τους πολίτες. Μέχρι στιγμής οι εμβολιασθέντες -στην πλειονότητά τους άνω των 75 ετών- δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τον τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός».Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι «ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλες τις υπηρεσίες και όλους τους λειτουργούς που μετέχουν στην επιχείρηση».Στηναναφέρθηκε στη συνέχεια η. «Δυστυχώς όπως συμβαίνει - σε πολύ μεγαλύτερες βέβαια διαστάσεις σε άλλες χώρες - την ώρα αυτή παρατηρείται ανησυχητική έξαρση της πανδημίας σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό εξαιτίας κυρίως των μεταλλάξεων που ήδη κυκλοφορούν και έχουν μεγάλη μεταδοτικότητα. Παρατηρείται μάλιστα όλο και πιο συχνά το φαινόμενο να διασωληνώνονται πιο νέοι άνθρωποι, παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Κανείς, λοιπόν -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- δεν πρέπει να αισθάνεται άτρωτος. Και βέβαια ο καθένας να μην ξεχνά ότι μπορεί να μεταδίδει γύρω του τον, βάζοντας τους υπόλοιπους σε νέες δοκιμασίες».Και πρόσθεσε: «Ήδη από σήμερα το πρωί η κυβέρνηση τροποποίησε τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για την αποτροπή της διασποράς.Στόχος είναι ο περιορισμός της κινητικότητας που - όπως αποδεικνύεται - αποτελεί βασική αιτία διασποράς. Ανάμεσα στ' άλλα η μετακίνηση για την προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης (κωδικός 2), επιτρέπεται μόνο εντός οικείου Δήμου είτε σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον τόπο της κατοικίας. Το ίδιο ισχύει και την μετάβαση στις τράπεζες (κωδικός 3). Οι μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή βόλτα με κατοικίδιο ζώο (κωδικός 6) γίνονται αποκλειστικά με τα πόδια ή ποδήλατο. Οι μετακινήσει για παροχή βοήθειας (κωδικός 4) θα ελέγχονται πιο αυστηρά.Ταυτόχρονα, υπάρχει μερική αναπροσαρμογή ως προς τις ώρες κυκλοφορίας. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) η απαγόρευση κυκλοφορίας, ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές διαμορφώνεται από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα έως 5 το πρωί».Όσον αφορά στην, η κ.τόνισε πως «η νέα έξαρση της πανδημίας έχει προκαλέσει ασφυκτική πίεση στο Σύστημα Υγείας και ειδικότερα στα νοσοκομεία της Αττικής. Στις τελευταίες 20 ημέρες, έχουν προστεθεί 491 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις 2.122 και 90 κλίνες Μ.Ε.Θ. Covid φτάνοντας στις 319 (δηλαδή αύξηση 40%), ενώ ετοιμάζονται επιπλέον κλίνες για τις αμέσως επόμενες μέρες.Παρόλα αυτά, στην Αττική η πίεση που δέχεται το Ε.Σ.Υ. είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το Σύστημα περνά από το επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας, στο επίπεδο εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε πλήρη ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από την αρχή της κρίσης και εφαρμόστηκε σε ένα βαθμό τον περασμένο Νοέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό:-Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ παραχωρεί στο Δημόσιο 120 κλίνες και μετατρέπεται σε non Covid νοσοκομείο.-Το ιδιωτικό θεραπευτήριο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό νοσοκομείο non Covid περιστατικών.-Το νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε νοσοκομείο αντιμετώπισηςπεριστατικών με δυναμικότητα 301 κλινών.-Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νότιας Ελλάδας.-Τα νοσοκομεία Θριάσιο και Ασκληπιείο, τις ημέρες εφημερίας τους, θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά.-Ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες Μ.Ε.Θ. για non Covid περιστατικά στην Αττική.-Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας -στο πλαίσιο της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα- σκοπεύει να πάρει κάθε σχετική αναγκαία απόφαση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».Και η κυβερνητική εκπρόσωπος απηύθυνε έκκληση να «προσέξουμε λοιπόν όλοι ακόμη περισσότερο έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να καταστούν σύντομα απολύτως αχρείαστα. ‘Αυτές οι εβδομάδες', όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, ‘μοιάζουν με το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα της ελπίδας. Η τελευταία πρόσκληση καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτο της Ελευθερίας'».Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κ.αναφέρθηκε στο. Όπως είπε: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε ο σεισμός υπήρξε άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.-Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετέβη στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο.-Το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων και είναι έτοιμο να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποκατάσταση των ζημιών.-Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έστειλε άμεσα κλιμάκια μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών.-Το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων, προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν μνημεία, αρχαιολογικό και θρησκευτικοί χώροι.-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μισθώσει ξενοδοχεία για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους.-Η Πολιτική Προστασία η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μεταφέρει στην περιοχή σκηνές, γεννήτριες, κουβέρτες, κρεβάτια και λοιπό υλικό για προσωρινή χρήση από τους πληγέντες.- Η Πολιτεία θα εφαρμόσει στις πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα:Πρώτον: Στεγαστική Συνδρομή για τα κτίρια που έχουν πληγεί από το υπουργείο Υποδομών μόλις οριοθετηθούν οι σεισμόπληκτες περιοχές. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πάρουν το 80% του κόστους επισκευής ως κρατική αρωγή και το 20% ως άτοκο δάνειο.Δεύτερον: Επιδότηση ενοικίου / συγκατοίκησης σε όσα κτίρια κριθούν μη κατοικήσιμα. Το ύψος είναι από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένεια.Τρίτον: Οι Δήμοι μπορούν να δώσουν 600 ευρώ σε κάθε σεισμόπληκτη οικογένεια ως έξοδα κάλυψης άμεσων βιοτικών αναγκών και αποζημίωση έως 6.000 σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης οικοσκευήςΤέταρτον: Επιχορήγηση των Δήμων και της Περιφέρειας για την αποκατάσταση δημόσιων υποδομών που έχουν πληγεί από σεισμό.Πέμπτον: Κατεδάφιση με άμεσες ενέργειες των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.Έκτον: Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές όπου υπάρχει ανάγκη προβαίνει σε προμήθεια πρόχειρων αιθουσών για τη στέγαση των σχολείων.Έβδομον: Σύσταση γραφείου της Διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στο Δήμο για βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες».Επιπλέον όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος «ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα (που κατασκευάζει τον) και ζήτησε ως πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να κατασκευάσει νέο δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου. Η εταιρεία συμφώνησε και με τη νέα σχολική χρονιά το σχολείο θα είναι έτοιμο».Σημείωσε τέλος ότι «χθες ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει με τον διευθυντή του σχολείου και συνεχάρη τον ίδιο και τους άλλους εκπαιδευτικούς που έβγαλαν με ασφάλεια τους μαθητές από το κτίριο που υπέστη σοβαρότατες ζημιές».