Ποιος έχει τον καλύτερο κινητήρα στην Formula 1;
Ποιος έχει τον καλύτερο κινητήρα στην Formula 1;
Η σεζόν του 2026 καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την δύναμη των νέων PU.
UPD:
Ποιος κατασκευαστής έκανε την καλύτερη δουλειά στην πολύ απαιτητική νέα εποχή των μονάδων ισχύος της F1;
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UPD:
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