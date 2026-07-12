Οι κυκλικοί κόμβοι απέτυχαν - Τι θα τους αντικαταστήσει;
Οι κυκλικοί κόμβοι απέτυχαν - Τι θα τους αντικαταστήσει;
Για σχεδόν 150 χρόνια η λύση των οδικών κυκλικών κόμβων προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία, χωρίς να τα καταφέρνει πάντα.
UPD:
Ιστορικά, η ιδέα και η πρακτική εφαρμογή της κυκλικής πλατείας σε ένα οδικό δίκτυο ξεκίνησε από το 1877, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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