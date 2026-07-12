Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;
Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;
Οι φωτογραφίες ενός πρωτότυπου που δημοσίευσε ο επικεφαλής σχεδίασης της VW, Andreas Mindt, αναζωπύρωσαν τα σενάρια σχετικά με ένα νέο ηλεκτρικό Scirocco.
Το πρωτότυπο, που φέρει την εσωτερική κωδική ονομασία ID.DIN T14, ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερα δυναμικές αναλογίες του, με μεγάλο μεταξόνιο και πολύ κοντούς προβόλους. Το αμάξωμα μοιάζει σαν να έχει διαμορφωθεί από ένα ενιαίο κομμάτι, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας, τα πλαϊνά μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης διαφοροποιούνται αισθητικά χάρη στη σκουρόχρωμη απόχρωσή τους.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα