Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;

Οι φωτογραφίες ενός πρωτότυπου που δημοσίευσε ο επικεφαλής σχεδίασης της VW, Andreas Mindt, αναζωπύρωσαν τα σενάρια σχετικά με ένα νέο ηλεκτρικό Scirocco.