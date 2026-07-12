Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;
NEWSAUTO.GR

Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;

Οι φωτογραφίες ενός πρωτότυπου που δημοσίευσε ο επικεφαλής σχεδίασης της VW, Andreas Mindt, αναζωπύρωσαν τα σενάρια σχετικά με ένα νέο ηλεκτρικό Scirocco.

Ποιο κουπέ μπορεί να ξαναδούμε από τη VW;
Το πρωτότυπο, που φέρει την εσωτερική κωδική ονομασία ID.DIN T14, ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερα δυναμικές αναλογίες του, με μεγάλο μεταξόνιο και πολύ κοντούς προβόλους. Το αμάξωμα μοιάζει σαν να έχει διαμορφωθεί από ένα ενιαίο κομμάτι, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας, τα πλαϊνά μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης διαφοροποιούνται αισθητικά χάρη στη σκουρόχρωμη απόχρωσή τους.

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