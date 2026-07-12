Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;
NEWSAUTO.GR

Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αναγκάσει τους Ρώσους να βρουν άλλες λύσεις για να κινούν τα οχήματά τους.

Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;
UPD:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ουκρανοί έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους με drones σε εγκαταστάσεις ρωσικών διυλιστηρίων με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι εγκαταστάσεις τους και να μειώνεται η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων.

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UPD:
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