Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;
Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;
Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αναγκάσει τους Ρώσους να βρουν άλλες λύσεις για να κινούν τα οχήματά τους.
UPD:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ουκρανοί έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους με drones σε εγκαταστάσεις ρωσικών διυλιστηρίων με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι εγκαταστάσεις τους και να μειώνεται η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων.
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