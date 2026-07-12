Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο;

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αναγκάσει τους Ρώσους να βρουν άλλες λύσεις για να κινούν τα οχήματά τους.