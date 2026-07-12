Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το ανανεωμένο CUPRA Formentor συνεχίζει να είναι ένα αυτοκίνητο-πασπαρτού με σχεδιασμό που ιντριγκάρει, διατηρώντας ατόφια τη σύνδεση με τον οδηγό του.

Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το CUPRA Formentor, που κυκλοφορεί από το 2020, αποτελεί μέχρι σήμερα το πιο σημαντικό μοντέλο για τη νεοσύστατη ισπανική φίρμα, ενώ είναι και το πρώτο της που σχεδιάστηκε από λευκή σελίδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης