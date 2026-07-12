Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το ανανεωμένο CUPRA Formentor συνεχίζει να είναι ένα αυτοκίνητο-πασπαρτού με σχεδιασμό που ιντριγκάρει, διατηρώντας ατόφια τη σύνδεση με τον οδηγό του.
Το CUPRA Formentor, που κυκλοφορεί από το 2020, αποτελεί μέχρι σήμερα το πιο σημαντικό μοντέλο για τη νεοσύστατη ισπανική φίρμα, ενώ είναι και το πρώτο της που σχεδιάστηκε από λευκή σελίδα.
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