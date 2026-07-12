Δοκιμάζουμε το CUPRA Formentor με τους 150 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το CUPRA Formentor, που κυκλοφορεί από το 2020, αποτελεί μέχρι σήμερα το πιο σημαντικό μοντέλο για τη νεοσύστατη ισπανική φίρμα, ενώ είναι και το πρώτο της που σχεδιάστηκε από λευκή σελίδα.