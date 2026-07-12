Υποχρεωτικό τέλος στην υπερβολική ταχύτητα; - Τι έρχεται

Αν και τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι από το 2030 τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ΕΕ δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση, ωστόσο εξετάζει διαρκώς την εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, με στόχο να μειωθούν οι χιλιάδες θάνατοι που εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Σήμερα όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν υποχρεωτικά το Intelligent Speed Assistance (ISA), ένα σύστημα που αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας μέσω κάμερας, GPS και ψηφιακών χαρτών. Όταν ο οδηγός υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, το αυτοκίνητο τον προειδοποιεί με οπτικά ή ηχητικά σήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί αντίσταση στο πεντάλ του γκαζιού ή περιορίζει προσωρινά την επιτάχυνση. Το σημαντικό είναι ότι ο οδηγός εξακολουθεί να έχει τον τελικό έλεγχο, καθώς μπορεί να παρακάμψει το σύστημα όταν το κρίνει απαραίτητο.