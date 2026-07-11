Πόσο γρήγορα πάνε τα NASCAR;
Πόσο γρήγορα πάνε τα NASCAR;
Ένας αγωνιστικός crossplane V8 5,86 λίτρων, εκτός από ανεπανάληπτο ήχο, προσφέρει και μερικές από τις μεγαλύτερες τελικές του παγκόσμιου motorsport.
Παρότι τα αγωνιστικά του NASCAR δεν εντυπωσιάζουν οπτικά όσο φερ’ειπείν ένα μονοθέσιο Formula 1, οι επιδόσεις τους προκαλούν δέος.
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