Σε τιμή έκπληξη το κινέζικο... Ferrari
NEWSAUTO.GR

Σε τιμή έκπληξη το κινέζικο... Ferrari

Το τετραθέσιο ηλεκτρικό supercar της Denza έκανε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Goodwood, με την εταιρεία να αποκαλύπτει και την τιμή του.

Σε τιμή έκπληξη το κινέζικο... Ferrari
UPD:

Η Denza, η premium μάρκα της BYD, επέλεξε το Goodwood Festival of Speed για να παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό το νέο Denza Z, το οποίο θα διατεθεί σε τρεις εκδόσεις: το κλειστό κουπέ, το πιο ακραίο Racing και το εντυπωσιακό Spider με υφασμάτινη οροφή.

Αυτό που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα ήταν φυσικά το Spider. Διαθέτει τέσσερις θέσεις, υφασμάτινη οροφή που αναδιπλώνεται και μια ιδιαίτερα δυναμική σχεδίαση, ενώ οι αναλογίες του παραπέμπουν σε εξωτικά μοντέλα πολύ υψηλότερης τιμής.



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