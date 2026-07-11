Ενα... αντι-Defender με 1.129 άλογα
Ενα... αντι-Defender με 1.129 άλογα
Το Galaxy Cruiser 700 είναι το νέο SUV της Geely, το οποίο είναι Plug-in υβριδικό με 1.129 ίππους, διαθέτει υψηλή αίσθηση πολυτέλειας, και έχει εξελιχθεί για εκτός δρόμου χρήση.
UPD:
Η Geely παρουσίασε το Galaxy Cruiser 700, ένα μεγάλο SUV το οποίο έρχεται να εντυπωσιάσει, τόσο με τον όγκο όσο και με τα χαρακτηριστικά του.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
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