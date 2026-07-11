ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat
NEWSAUTO.GR

Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat

Με αφορμή τη συμπλήρωση 127 χρόνων ιστορίας, η ιταλική μάρκα παρουσίασε διά ζώσης τα δύο ολοκαίνουρια οικογενειακά μοντέλα που διευρύνουν τη γκάμα της.

Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat
Η Fiat γιορτάζει την 127η επέτειο από την ίδρυσή της με την αποκάλυψη των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, δύο νέων προτάσεων που εντάσσονται στη στρατηγική ανανέωσης της γκάμας της.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης