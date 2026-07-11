Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat

Η Fiat γιορτάζει την 127η επέτειο από την ίδρυσή της με την αποκάλυψη των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, δύο νέων προτάσεων που εντάσσονται στη στρατηγική ανανέωσης της γκάμας της.