Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat
Ιδού τα ολοκαίνουρια οικογενειακά SUV της Fiat
Με αφορμή τη συμπλήρωση 127 χρόνων ιστορίας, η ιταλική μάρκα παρουσίασε διά ζώσης τα δύο ολοκαίνουρια οικογενειακά μοντέλα που διευρύνουν τη γκάμα της.
Η Fiat γιορτάζει την 127η επέτειο από την ίδρυσή της με την αποκάλυψη των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, δύο νέων προτάσεων που εντάσσονται στη στρατηγική ανανέωσης της γκάμας της.
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