Τέλος αυτός ο κινητήρας από Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra
Τέλος αυτός ο κινητήρας από Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra
Από τον Όμιλο Volkswagen ανακοινώθηκε ότι ένα από τα μέτρα που θα λάβει για να επανέλθει στην κερδοφορία θα είναι και η κατάργηση του ντίζελ κινητήρα 2.0 TDI.
UPD:
Ο πετρελαιοκινητήρας ήταν ευχή που αποδείχτηκε «κατάρα» για τον Όμιλο Volkswagen. Σχεδόν έντεκα χρόνια πριν από σήμερα ξέσπασε το λεγόμενο «σκάνδαλο Dieselgate».
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UPD:
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