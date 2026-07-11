Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Corsa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Corsa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Αλωνίζουμε την πόλη και ταξιδεύουμε στην εξοχή με το υβριδικό Opel Corsa απολαμβάνοντας τη βαριά κληρονομιά του γερμανικού supermini.
Ένα μοντέλο που βρίσκεται στις αγορές όλου του κόσμου περισσότερα από 40 χρόνια και έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα αξίζει να πάρει τον τίτλο του «θρύλου».
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