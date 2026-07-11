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Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Corsa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Corsa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αλωνίζουμε την πόλη και ταξιδεύουμε στην εξοχή με το υβριδικό Opel Corsa απολαμβάνοντας τη βαριά κληρονομιά του γερμανικού supermini.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Corsa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Ένα μοντέλο που βρίσκεται στις αγορές όλου του κόσμου περισσότερα από 40 χρόνια και έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα αξίζει να πάρει τον τίτλο του «θρύλου».

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