Αυτό είναι το supercar με τον ισχυρότερο V12 κινητήρα που φτιάχτηκε ποτέ
Αυτό είναι το supercar με τον ισχυρότερο V12 κινητήρα που φτιάχτηκε ποτέ
Το Zenvo Aurora είναι ένα δανέζικο supercar που έχει V12 κινητήρα με 4 turbo, ο οποίος συνοδεύεται και από 3 ηλεκτροκινητήρες, με την τελική ισχύ να είναι 1.850 άλογα. Ο χρόνος για το 0-300 χλμ/ώρα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο 0-100 ενός μέσου καθημερινού αυτοκινήτου…
Η Zenvo είναι μια μικρή εταιρεία από τη Δανία, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή supercars. Το νέο της μοντέλο, που ονομάζεται Aurora, αποκαλύφθηκε το 2023 και έκανε ζωντανά το ντεμπούτο του στο Γκούντγουντ το 2025. Ένα χρόνο μετά, η Zenvo δηλώνει πως το Aurora είναι έτοιμο να περάσει στη διαδικασία της παραγωγής, και φέρνει στο ίδιο μέρος, στο Φεστιβάλ Ταχύτητας, 3 αντίτυπα.
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