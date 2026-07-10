Αυτό είναι το supercar με τον ισχυρότερο V12 κινητήρα που φτιάχτηκε ποτέ

Το Zenvo Aurora είναι ένα δανέζικο supercar που έχει V12 κινητήρα με 4 turbo, ο οποίος συνοδεύεται και από 3 ηλεκτροκινητήρες, με την τελική ισχύ να είναι 1.850 άλογα. Ο χρόνος για το 0-300 χλμ/ώρα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο 0-100 ενός μέσου καθημερινού αυτοκινήτου…