Τέλος εποχής: Είναι το τελευταίο βενζινοκίνητο supercar;
Τέλος εποχής: Είναι το τελευταίο βενζινοκίνητο supercar;
Η 788HS είναι κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο βενζινοκίνητο supercar της McLaren, πριν τη στροφή της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.
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UPD:
Θα κατασκευαστεί σε 200 αντίτυπα, που θα είναι πλήρως εξατομικευμένα και ξεχωριστά μεταξύ τους.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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