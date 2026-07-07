Formula 1 στην Ελλάδα; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει στο newsauto

Η Formula 1 στην Ελλάδα παραμένει ένα μεγάλο όνειρο. Ένα όνειρο που συγκινεί τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έδινε διεθνή προβολή στη χώρα και θα μπορούσε να τοποθετήσει την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

