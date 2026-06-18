Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan
NEWSAUTO.GR

Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan

Η Porsche παρουσίασε τη βελτιωμένη Taycan με σκοπό να την κάνει ακόμη πιο σπορ και να πληροί πιστότερα τις κατασκευαστικές αξίες της.

Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan
Το 2019 η Porsche τάραξε τα νερά και τους φίλους της με την παρουσίαση της ηλεκτρικής Taycan. Το 2024 εμφανίστηκε η επανασχεδιασμένη έκδοσή της και τώρα αυτή έγινε ακόμη καλύτερη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης