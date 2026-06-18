Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan
Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan
Η Porsche παρουσίασε τη βελτιωμένη Taycan με σκοπό να την κάνει ακόμη πιο σπορ και να πληροί πιστότερα τις κατασκευαστικές αξίες της.
Το 2019 η Porsche τάραξε τα νερά και τους φίλους της με την παρουσίαση της ηλεκτρικής Taycan. Το 2024 εμφανίστηκε η επανασχεδιασμένη έκδοσή της και τώρα αυτή έγινε ακόμη καλύτερη.
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