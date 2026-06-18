Ιδού η αναβαθμισμένη Porsche Taycan

Το 2019 η Porsche τάραξε τα νερά και τους φίλους της με την παρουσίαση της ηλεκτρικής Taycan. Το 2024 εμφανίστηκε η επανασχεδιασμένη έκδοσή της και τώρα αυτή έγινε ακόμη καλύτερη.