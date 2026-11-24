Η Ίνα Ταράντου σε μια νέα ανάρτησή της στο Facebook, με αφορμή ένα περιστατικό σε τηλεοπτικό κανάλι, μοιράζεται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά της ως νέα γυναίκα δημοσιογράφος, σε σχέση με τη συμπεριφορά άλλων, πιο γνωστών και ισχυρών συναδέλφων της, από τους οποίους εισέπραξε συχνά την υποτίμηση έως και την απαξίωση.