H Kέιτι Χολμς δείχνει τον πιο απλό τρόπο να φορέσουμε μια λαμπερή φούστα
H Kέιτι Χολμς δείχνει τον πιο απλό τρόπο να φορέσουμε μια λαμπερή φούστα
Κρατάμε σημειώσεις.
Κρατάμε σημειώσεις.
Η φούστα με παγιέτες επιστρέφει κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι πώς μπορούμε να τη φορέσουμε και σε μια πιο χαλαρή έξοδο. Η Katie Holmes έδωσε τη δική της εκδοχή συνδυάζοντάς τη με ένα απλό πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη.
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