Ντανιέλα Αμοντέι: Ποια είναι η 39χρονη κορυφαία επιχειρηματίας του ΑΙ, που η αξία της εκτιμάται στα 13,7 δις δολάρια
Ντανιέλα Αμοντέι: Ποια είναι η 39χρονη κορυφαία επιχειρηματίας του ΑΙ, που η αξία της εκτιμάται στα 13,7 δις δολάρια
Πιστεύει ότι η περιέργεια είναι ένα υποτιμημένο προσόν
Η Daniela Amodei είναι πρόεδρος και συνιδρύτρια της Anthropic, της εταιρείας πίσω από την εφαρμογή ΑΙ Claude, μαζί με τον αδερφό της, Dario. Στις συνεντεύξεις της, ωστόσο, επισημαίνει τη σημασία των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που θεωρεί αναντικατάστατα από τις μηχανές. Η ίδια άλλωστε δεν έχει σπουδάσει Πληροφορική αλλά Λογοτεχνία – και έχει πει ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο αντικείμενο θα διάλεγε.
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