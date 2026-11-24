Η Daniela Amodei είναι πρόεδρος και συνιδρύτρια της Anthropic, της εταιρείας πίσω από την εφαρμογή ΑΙ Claude, μαζί με τον αδερφό της, Dario. Στις συνεντεύξεις της, ωστόσο, επισημαίνει τη σημασία των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που θεωρεί αναντικατάστατα από τις μηχανές. Η ίδια άλλωστε δεν έχει σπουδάσει Πληροφορική αλλά Λογοτεχνία – και έχει πει ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο αντικείμενο θα διάλεγε.