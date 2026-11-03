Πάρις Τζάκσον: Διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Πάρις Τζάκσον: Διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Κατηγορεί τον εκτελεστή της διαθήκης ότι παρακρατεί την κληρονομιά των παιδιών του «βασιλιά της ποπ»
Η Paris Jackson διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Michael Jackson, που έφυγε από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 50 ετών. Κατηγορεί τον επί χρόνια εκτελεστή της διαθήκης του ότι εμποδίζει τα παιδιά του να λάβουν την κληρονομιά τους.
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