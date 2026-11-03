Πάρις Τζάκσον: Διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
MARIE CLAIRE

Πάρις Τζάκσον: Διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Κατηγορεί τον εκτελεστή της διαθήκης ότι παρακρατεί την κληρονομιά των παιδιών του «βασιλιά της ποπ»

Πάρις Τζάκσον: Διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Η Paris Jackson διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, Michael Jackson, που έφυγε από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 50 ετών. Κατηγορεί τον επί χρόνια εκτελεστή της διαθήκης του ότι εμποδίζει τα παιδιά του να λάβουν την κληρονομιά τους.

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