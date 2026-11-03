Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης της Μαρινέλλας

Την παράσταση οι Λύκοι παρακολούθησε το περασμένο Σάββατο (1/11) η Τζωρτίνα Σερπιέρη, κόρη της Μαρινέλλας. Στο έργο το οποίο ανεβαίνει στο Μικρό Παλλάς πρωταγωνιστούν οι Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης,Κώστας Αποστολάκης, Γιώργος Χρανιώτης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.