Έλλη Στάη: Με γαλάζιο πουκάμισο σε θεατρική έξοδο

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Χρόνος από δεύτερο χέρι» βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η Έλλη Στάη. Η δημοσιογράφος, που πλέον επιλέγει με μεγάλη προσοχή τις δημόσιες εμφανίσεις της, συνδύασε ένα denim παντελόνι με σατέν, γαλάζιο πουκάμισο και denim jacket. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με pointy γόβες σε snakeskin μοτίβο και τσάντα στις ίδιες αποχρώσεις.