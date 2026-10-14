Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»
Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»
Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έγραψε ο παίκτης του Survivor
Ένα νέο βίντεο μοιράστηκε στα social media ο Σταύρος Φλώρος, κατά το οποίο παρουσιάζεται με προσθετικό πόδι.
Ο παίκτης του Survivor περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του ριάλιτι, δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο να στέκεται όρθιος με πατερίτσες και να παίζει μπάλα, δείχνοντας την πρόοδό του στους διαδικτυακούς του ακόλουθούς. Παράλληλα, ωστόσο, εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ψυχολογικό επίπεδο, τονίζοντας πως περισσότερο απ' όλα του έχει λείψει να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίζει μπάλα με τους φίλους του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε αναλυτικά: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».
Δείτε το βίντεο
Ο παίκτης του ριάλιτι δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στη συνέχεια, όπου φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο στο παρελθόν.
Τέλος μοιράστηκε και μία φωτογραφία του, την οποία έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου παρουσιάζεται σαν υπερήρωας.
Ο παίκτης του Survivor περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του ριάλιτι, δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο να στέκεται όρθιος με πατερίτσες και να παίζει μπάλα, δείχνοντας την πρόοδό του στους διαδικτυακούς του ακόλουθούς. Παράλληλα, ωστόσο, εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ψυχολογικό επίπεδο, τονίζοντας πως περισσότερο απ' όλα του έχει λείψει να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίζει μπάλα με τους φίλους του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε αναλυτικά: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο παίκτης του ριάλιτι δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στη συνέχεια, όπου φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο στο παρελθόν.
Τέλος μοιράστηκε και μία φωτογραφία του, την οποία έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου παρουσιάζεται σαν υπερήρωας.
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