ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»
GALA
Σταύρος Φλώρος Survivor Προσθετικό πόδι

Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έγραψε ο παίκτης του Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα νέο βίντεο μοιράστηκε στα social media ο Σταύρος Φλώρος, κατά το οποίο παρουσιάζεται με προσθετικό πόδι. 

Ο παίκτης του Survivor περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του ριάλιτι, δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο να στέκεται όρθιος με πατερίτσες και να παίζει μπάλα, δείχνοντας την πρόοδό του στους διαδικτυακούς του ακόλουθούς. Παράλληλα, ωστόσο, εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ψυχολογικό επίπεδο, τονίζοντας πως περισσότερο απ' όλα του έχει λείψει να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίζει μπάλα με τους φίλους του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε αναλυτικά: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo


Ο παίκτης του ριάλιτι δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στη συνέχεια, όπου φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο στο παρελθόν.


Κλείσιμο
Τέλος μοιράστηκε και μία φωτογραφία του, την οποία έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου παρουσιάζεται σαν υπερήρωας.

Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο με το προσθετικό του πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης