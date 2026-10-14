ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στον Ωρωπό
ΕΛΛΑΔΑ
Ωρωπός Μαλακάσα Κυκλοφορία ΕΛΑΣ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στον Ωρωπό

Παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στον Ωρωπό
UPD:
Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή του Ωρωπού, που είδε διακοπεί νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Αντίθετα παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο



«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου "Φαέθων" στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκοπούλου – Μαλακάσας.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας και μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά» αναφέρει ο Δήμος σε ανάρτησή του.
UPD:

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης