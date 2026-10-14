Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στον Ωρωπό
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στον Ωρωπό
Παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
UPD:
Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή του Ωρωπού, που είδε διακοπεί νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων.
Αντίθετα παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου "Φαέθων" στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκοπούλου – Μαλακάσας.
Ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας και μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά» αναφέρει ο Δήμος σε ανάρτησή του.
Αντίθετα παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε βίντεο από το σημείο
«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου "Φαέθων" στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκοπούλου – Μαλακάσας.
Ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας και μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά» αναφέρει ο Δήμος σε ανάρτησή του.
UPD:
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