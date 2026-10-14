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Τα εσώρουχα που αξίζουν μια θέση στο συρτάρι σας
MARIE CLAIRE

Τα εσώρουχα που αξίζουν μια θέση στο συρτάρι σας

H νέα συλλογή της Marks & Spencer συνδυάζει άνεση, σύγχρονη αισθητική και προσεγμένη εφαρμογή.

Τα εσώρουχα που αξίζουν μια θέση στο συρτάρι σας
Από κομψά σετ μέχρι ιδιαίτερα κορμάκια που μπορούν να φορεθούν και ως μέρος ενός ολοκληρωμένου look, η συλλογή εσωρούχων της Marks & Spencer συνδυάζει άνεση, σύγχρονη αισθητική και προσεγμένη εφαρμογή.

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