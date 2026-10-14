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Η Άϊο Εντεμπίρι: Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του Chanel φορέματός της κρυβόταν στην πλάτη
MARIE CLAIRE

Η Άϊο Εντεμπίρι: Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του Chanel φορέματός της κρυβόταν στην πλάτη

Mια ιδιαίτερη σιλουέτα που αντλούσε έμπνευση από τη βικτωριανή εποχή.

Η Άϊο Εντεμπίρι: Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του Chanel φορέματός της κρυβόταν στην πλάτη
Στην πρεμιέρα της ταινίας Clarissa, στο BFI London Film Festival 2026, η Ayo Edebiri επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chanel Haute Couture Άνοιξη 2026, με μια ιδιαίτερη σιλουέτα που αντλούσε έμπνευση από τη βικτωριανή εποχή. Μια εμφάνιση με έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα, στην οποία οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά.

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