Η Άϊο Εντεμπίρι: Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του Chanel φορέματός της κρυβόταν στην πλάτη
Η Άϊο Εντεμπίρι: Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του Chanel φορέματός της κρυβόταν στην πλάτη
Mια ιδιαίτερη σιλουέτα που αντλούσε έμπνευση από τη βικτωριανή εποχή.
Mια ιδιαίτερη σιλουέτα που αντλούσε έμπνευση από τη βικτωριανή εποχή.
Στην πρεμιέρα της ταινίας Clarissa, στο BFI London Film Festival 2026, η Ayo Edebiri επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chanel Haute Couture Άνοιξη 2026, με μια ιδιαίτερη σιλουέτα που αντλούσε έμπνευση από τη βικτωριανή εποχή. Μια εμφάνιση με έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα, στην οποία οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά.
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