Τουρκία: «Ξέπλυναν» με ξύδι πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων, μήνυση για ρατσισμό από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κούρδοι Ξύδι Ρατσισμός

Τουρκία: «Ξέπλυναν» με ξύδι πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων, μήνυση για ρατσισμό από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, βίντεο

«Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου, θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι, μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί», δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του  ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας

Τουρκία: «Ξέπλυναν» με ξύδι πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων, μήνυση για ρατσισμό από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυση κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) κατέθεσε το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) στην Τουρκία, μετά την εντολή του να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι πλατεία όπου είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως συγκέντρωση Κούρδων στη Μούγλα, προκαλώντας αντιδράσεις για ρατσιστική συμπεριφορά.

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».



Αντιδράσεις και αποδοκιμασία

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό Περβίν Μπουλντάν κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική.

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς αποδοκίμασε την ενέργεια διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους και όχι επίσημη θέση του κόμματος.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης