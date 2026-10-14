Ανησυχία στη Σαουδική Αραβία: Στο επίκεντρο η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών εν μέσω πολεμικής έντασης

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα για το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, με τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αθλητών να εντείνονται και το αγωνιστικό πρόγραμμα να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην περιοχή