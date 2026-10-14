Madonna: Μια φωτογραφία της από το 1979, όταν προσπαθούσε να καταξιωθεί ως ανερχόμενη χορεύτρια

Ήταν το 1979, όταν η Madonna προσπαθούσε να καταξιωθεί στη Νέα Υόρκη ως ανερχόμενη χορεύτρια. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την πλατφόρμα History Photographed, γνώρισε τον μουσικό Dan Gilroy σε ένα πάρτι. Έγιναν ζευγάρι και εκείνη μετακόμισε στην παλιά συναγωγή στη συνοικία Κορόνα, στο Κουίνς, όπου ο Gilroy ζούσε και εργαζόταν μαζί με τον αδερφό του, Ed.Ενώ τα αδέρφια, μετά την ημερήσια δουλειά τους, έδιναν κωμικές παραστάσεις, η Madonna έπαιζε ντραμς και άρχισε να γράφει τραγούδια. Ο Gilroy την έμαθε να παίζει κιθάρα και δημιούργησαν μαζί την μπάντα Breakfast Club. Εκείνη τον έπεισε, σταδιακά, να την αφήνει να ερμηνεύει η ίδια τα δικά της τραγούδια.Οι παρακάτω φωτογραφίες τραβήχτηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της πλατφόρμας, ενώ το ζευγάρι ήταν ακόμα μαζί, από τον ίδιο τον Gilroy. Βλέπουμε μια Madonna πολύ διαφορετική, σε ηλικία 21 ετών, μελαχρινή και με κοντό μαλλί, να ποζάρει στα καθίσματα ενός λεωφορείου. Έναν χρόνο μετά, το 1980, η γυναίκα που επρόκειτο να χριστεί βασίλισσα της ποπ άφησε το Breakfast Club για να δημιουργήσει τη δική της μπάντα, Emmy and the Emmys.Η Madonna βραβεύτηκε ως η Artist of the Year, Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, στα VMA 2026, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο, μοιράστηκε μια προσωπική εξομολόγηση με το κοινό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημά του.«Συμμετείχα για πρώτη φορά στα βραβεία του MTV πριν από 43 χρόνια. Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τα παπούτσια μου και μου έφυγε η μία γόβα. Έπεσα στη σκηνή προσπαθώντας να το κάνω να φανεί σαν να ήταν στημένο, για να δείχνω χαριτωμένη και σέξι. Το φόρεμά μου σηκώθηκε, φάνηκε ο ένας γλουτός μου — και εκείνη την εποχή δεν συνηθιζόταν να βλέπεις γυμνούς γλουτούς».