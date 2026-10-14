Η Κέλι Όσμπορν για τη δραματική απώλεια βάρους της: «Σοκαρίστηκα όσο και όλοι οι υπόλοιποι»

Η Kelly Osbourne μίλησε ανοιχτά για τη δραματική απώλεια βάρους που είχε μετά τον θάνατο του πατέρα της, Ozzy, η οποία είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της γύρω στις αρχές αυτής της χρονιάς. Από τον Φεβρουάριο, όπως διευκρίνισε, πήρε πάνω από 13 κιλά, επομένως είναι σε διαδικασία ανάρρωσης.