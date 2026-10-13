Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ μίλησε για τον χαμό του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του γιου του καλύτερού του φίλου
MARIE CLAIRE

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ μίλησε για τον χαμό του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του γιου του καλύτερού του φίλου

«Η οικογένεια είναι όπως φαντάζεστε»

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ μίλησε για τον χαμό του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του γιου του καλύτερού του φίλου
Ο George Clooney αναφέρθηκε στον θάνατο του Presley, του γιου του στενού οικογενειακού φίλου, του Rande Gerber.

 
Ο 27χρονος, που είναι και γιος της Cindy Crawford απεβίωσε σε κέντρο αποκατάστασης στις 20 Σεπτεμβρίου στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνιας, περίπου 40 μίλια δυτικά του Λος Άντζελες.

Στην τελετή απονομής των βραβείων «Albies 2026» στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 9 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός της ταινίας «Ocean’s Eleven» ρωτήθηκε πώς η οικογένεια σκοπεύει να τιμήσει τη μνήμη του νεαρού.

«Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε καν σε θέση να μιλήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε στο Entertainment Tonight στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Amal Clooney. «Ειλικρινά, είναι ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας. Και η οικογένειά τους είναι ακριβώς όπως μπορείτε να φανταστείτε. Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια οικογένεια».

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