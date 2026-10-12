Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα
Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα
Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού
Τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.
Παράλληλα, λόγω του τροχαίου, σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.
Παράλληλα, λόγω του τροχαίου, σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
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