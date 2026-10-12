Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μυστήριο με κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών αξίας 150.000 ευρώ στη Ρόδο
Μυστήριο με κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών αξίας 150.000 ευρώ στη Ρόδο
Η αστυνομία εξετάζει αποτυπώματα και βιντεοληπτικό υλικό για την εξαφάνιση ολόκληρου δίσκου με κοσμήματα από το Κιοτάρι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών της Ρόδου για μια κλοπή που από την πρώτη στιγμή ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Από χρυσοχοείο στο Κιοτάρι εξαφανίστηκε ένας δίσκος με δαχτυλίδια με διαμάντια. Η συνολική αξία τους ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να φτάνει έως και τις 150.000 ευρώ.
Η απώλεια έγινε αντιληπτή χθες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα κοσμήματα χαρακτηρίζονται εξαιρετικά περίεργες. Στην υπόθεση εργάζονται από κοινού αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου και της Σήμανσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», όλες οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Αν η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, η έρευνα θα πάρει διαφορετική κατεύθυνση.
Η υπόθεση δεν ξεχωρίζει μόνο για την αξία των κοσμημάτων αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Δεν χάθηκε ένα μεμονωμένο δαχτυλίδι, που θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητο. Χάθηκε ένας ολόκληρος δίσκος με κοσμήματα που έφεραν διαμάντια.
Στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα έως αυτή την ώρα δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς απομακρύνθηκε ο δίσκος από το σημείο όπου βρισκόταν ενώ δεν είναι γνωστό ούτε αν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο κατάστημα. Άγνωστος παραμένει επίσης ο ακριβής αριθμός των δαχτυλιδιών που περιείχε.
Η Σήμανση λαμβάνει ήδη αποτυπώματα από το χρυσοχοείο και στόχος είναι να εντοπιστούν ίχνη που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια της έρευνας και να συσχετιστούν με πρόσωπα που βρέθηκαν στον χώρο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ελέγχουν τα βίντεο για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν έχει διευκρινιστεί ούτε αν το υλικό δείχνει τη στιγμή της αφαίρεσης του δίσκου ή μόνο κινήσεις πριν και μετά από αυτήν. Αν οι καταγραφές διασταυρωθούν με τα ευρήματα της Σήμανσης, θα μπορούσαν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: πώς χάθηκε ένας δίσκος με κοσμήματα τέτοιας αξίας κάτω από τόσο περίεργες συνθήκες.
Σε αυτή τη φάση βαραίνει περισσότερο η εκτίμηση ότι ο δράστης ή οι δράστες γνώριζαν πράγματα που δεν θα γνώριζε ένας τυχαίος. Όπως προκύπτει, οι ενδείξεις που έχουν συλλεγεί συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, ο κύκλος της έρευνας στενεύει. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε όσους θα μπορούσαν να γνωρίζουν πού φυλάσσονταν τα συγκεκριμένα κοσμήματα και πώς οργανώνεται η καθημερινή λειτουργία του καταστήματος. Στρέφεται επίσης στις στιγμές κατά τις οποίες ο δίσκος ήταν πιο εκτεθειμένος.
Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν ισοδυναμεί με ταυτοποίηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ερευνητών. Δεν είναι γνωστό ούτε αν έχουν γίνει προσαγωγές ή συλλήψεις. Οι ενδείξεις δείχνουν μια κατεύθυνση και δεν αποτελούν απόδειξη. Κάθε συμπέρασμα θα κριθεί από όσα θα τεκμηριωθούν.
Η απώλεια έγινε αντιληπτή χθες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα κοσμήματα χαρακτηρίζονται εξαιρετικά περίεργες. Στην υπόθεση εργάζονται από κοινού αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου και της Σήμανσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», όλες οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Αν η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, η έρευνα θα πάρει διαφορετική κατεύθυνση.
Η υπόθεση δεν ξεχωρίζει μόνο για την αξία των κοσμημάτων αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Δεν χάθηκε ένα μεμονωμένο δαχτυλίδι, που θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητο. Χάθηκε ένας ολόκληρος δίσκος με κοσμήματα που έφεραν διαμάντια.
Ένας ολόκληρος δίσκος και πολλά αναπάντητα ερωτήματα
Στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα έως αυτή την ώρα δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς απομακρύνθηκε ο δίσκος από το σημείο όπου βρισκόταν ενώ δεν είναι γνωστό ούτε αν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο κατάστημα. Άγνωστος παραμένει επίσης ο ακριβής αριθμός των δαχτυλιδιών που περιείχε.
Η Σήμανση λαμβάνει ήδη αποτυπώματα από το χρυσοχοείο και στόχος είναι να εντοπιστούν ίχνη που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια της έρευνας και να συσχετιστούν με πρόσωπα που βρέθηκαν στον χώρο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ελέγχουν τα βίντεο για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν έχει διευκρινιστεί ούτε αν το υλικό δείχνει τη στιγμή της αφαίρεσης του δίσκου ή μόνο κινήσεις πριν και μετά από αυτήν. Αν οι καταγραφές διασταυρωθούν με τα ευρήματα της Σήμανσης, θα μπορούσαν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: πώς χάθηκε ένας δίσκος με κοσμήματα τέτοιας αξίας κάτω από τόσο περίεργες συνθήκες.
Σε αυτή τη φάση βαραίνει περισσότερο η εκτίμηση ότι ο δράστης ή οι δράστες γνώριζαν πράγματα που δεν θα γνώριζε ένας τυχαίος. Όπως προκύπτει, οι ενδείξεις που έχουν συλλεγεί συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, ο κύκλος της έρευνας στενεύει. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε όσους θα μπορούσαν να γνωρίζουν πού φυλάσσονταν τα συγκεκριμένα κοσμήματα και πώς οργανώνεται η καθημερινή λειτουργία του καταστήματος. Στρέφεται επίσης στις στιγμές κατά τις οποίες ο δίσκος ήταν πιο εκτεθειμένος.
Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν ισοδυναμεί με ταυτοποίηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ερευνητών. Δεν είναι γνωστό ούτε αν έχουν γίνει προσαγωγές ή συλλήψεις. Οι ενδείξεις δείχνουν μια κατεύθυνση και δεν αποτελούν απόδειξη. Κάθε συμπέρασμα θα κριθεί από όσα θα τεκμηριωθούν.
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