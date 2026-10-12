Hair Inspo: Οι πιο stylish αφέλειες όπως τις είδαμε στο street style των εβδομάδων μόδας

Αποθηκεύετε διαρκώς φωτογραφίες με αφέλειες στο Pinterest και το Instagram; Πειραματίζεστε μπροστά στον καθρέφτη για να δείτε αν σας ταιριάζουν; Ίσως ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να διστάζετε και να κλείσετε επιτέλους εκείνο το ραντεβού στο κομμωτήριο.Αν πρόκειται να τις δοκιμάσετε για πρώτη φορά, είναι απολύτως λογικό να έχετε δεύτερες σκέψεις. «Μήπως είναι δύσκολες στη συντήρηση; Θα μου πηγαίνουν πραγματικά;» Εδώ έρχεται ο κομμωτής σας για να σας καθοδηγήσει, καθώς οι επιλογές είναι πολλές και σίγουρα υπάρχει ένα στιλ που θα σας κολακεύει.Κοντές, μακριές, curtain bangs, σε ίσια ή σγουρά μαλλιά, οι αφέλειες μπορούν να δείξουν υπέροχα σε κάθε γυναίκα, αρκεί να επιλεχθεί το σωστό κόψιμο και να γίνει από έμπειρα χέρια (ναι, αυτό σημαίνει μακριά από το ψαλίδι του σπιτιού).