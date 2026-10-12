Καφετέρια στη Νεμέα τυλίχθηκε στις φλόγες, έρευνες για εμπρησμό από την Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Νεμέα

Καφετέρια στη Νεμέα τυλίχθηκε στις φλόγες, έρευνες για εμπρησμό από την Πυροσβεστική

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας

Καφετέρια στη Νεμέα τυλίχθηκε στις φλόγες, έρευνες για εμπρησμό από την Πυροσβεστική
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Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταγράψει εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου μεταξύ 03:30 και 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας με πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της. H φωτιά δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.

Φωτιά σε καφετέρια στη Νεμέα


Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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