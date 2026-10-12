Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Καφετέρια στη Νεμέα τυλίχθηκε στις φλόγες, έρευνες για εμπρησμό από την Πυροσβεστική
Καφετέρια στη Νεμέα τυλίχθηκε στις φλόγες, έρευνες για εμπρησμό από την Πυροσβεστική
Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας
Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταγράψει εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου μεταξύ 03:30 και 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας με πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της. H φωτιά δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου μεταξύ 03:30 και 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας με πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της. H φωτιά δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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