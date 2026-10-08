Αν Κάρσον: Η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας εμπνέεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία
MARIE CLAIRE

Αν Κάρσον: Η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας εμπνέεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία

Τα έργα της Καναδής ποιήτριας υπερβαίνουν τα όρια των λογοτεχνικών ειδών

Αν Κάρσον: Η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας εμπνέεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία
Η Anne Carson είναι η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η Καναδή ποιήτρια φημίζεται για τα έργα της που υπερβαίνουν τα όρια των λογοτεχνικών ειδών, ποίησης, πεζογραφίας και ακαδημαϊκής έρευνας, μεταξύ των οποίων είναι και η «Αυτοβιογραφία του Κόκκινου».

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