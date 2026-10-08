Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία στο Κραματόρσκ δεν θα μείνει χωρίς απάντηση
«Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και ο κόσμος πρέπει να απαντήσει – με ισχυρή απάντηση», έγραψε
«Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και ο κόσμος πρέπει να απαντήσει – με ισχυρή απάντηση», τόνισε ο Ζελένσκι.
Doctors are now fighting to save the lives of people injured in the Russian strike on Kramatorsk. As of now, 30 people have been confirmed killed, and sadly, that number may rise. The Russian bomb effectively hit two city minibuses. Some of those killed have still not been identified because of the severity of their injuries. My condolences to all their families and loved ones. Another 18 people were injured in the strike. Residential buildings and cars were also damaged. This strike will not go unanswered. Russia is trying to destroy all life in Donbas, and a response from the world is a must. A forceful response – exactly as the Russians deserve for all the deaths they have brought. May all those killed rest in peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026
Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ:
«Οι γιατροί δίνουν τώρα μάχη για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 30 νεκροί και, δυστυχώς, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Η ρωσική βόμβα έπληξε ουσιαστικά δύο αστικά λεωφορεία. Ορισμένοι από τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών τους.
Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ζημιές υπέστησαν επίσης κατοικίες και αυτοκίνητα.
Αυτή η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει. Μια δυναμική απάντηση — ακριβώς αυτή που αξίζει η Ρωσία για όλους τους θανάτους που έχει προκαλέσει.
Είθε όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους να αναπαυθούν εν ειρήνη».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr