Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία στο Κραματόρσκ δεν θα μείνει χωρίς απάντηση
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσική επίθεση Λεωφορεία

Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία στο Κραματόρσκ δεν θα μείνει χωρίς απάντηση

«Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και ο κόσμος πρέπει να απαντήσει – με ισχυρή απάντηση», έγραψε

Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία στο Κραματόρσκ δεν θα μείνει χωρίς απάντηση
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το φονικό ρωσικό πλήγμα σε δύο λεωφορεία στο Κραματόρσκ, πόλη-κλειδί στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας, «δεν θα μείνει χωρίς απάντηση».

«Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και ο κόσμος πρέπει να απαντήσει – με ισχυρή απάντηση», τόνισε ο Ζελένσκι.



Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ:

«Οι γιατροί δίνουν τώρα μάχη για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 30 νεκροί και, δυστυχώς, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Η ρωσική βόμβα έπληξε ουσιαστικά δύο αστικά λεωφορεία. Ορισμένοι από τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών τους.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ζημιές υπέστησαν επίσης κατοικίες και αυτοκίνητα.

Αυτή η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνος ζωής στο Ντονμπάς και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει. Μια δυναμική απάντηση — ακριβώς αυτή που αξίζει η Ρωσία για όλους τους θανάτους που έχει προκαλέσει.

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Είθε όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους να αναπαυθούν εν ειρήνη».
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