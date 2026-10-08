Ολίβια Ροντρίγκο μετά τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή: Είμαι ελεύθερη, δεν έχω αγόρι
Ολίβια Ροντρίγκο μετά τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή: Είμαι ελεύθερη, δεν έχω αγόρι
Η 23χρονη τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε σχέση, ενώ μίλησε για τις φωτογραφίες των παπαράτσι
Στην προσωπική της ζωή και τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα περί σχέσης, αναφέρθηκε η Ολίβια Ροντρίγκο, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ελεύθερη και δεν έχει αγόρι.
Η 23χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τις φωτογραφίες των παπαράτσι και τις εικασίες που, όπως λέει, εισβάλλουν στην προσωπική της ζωή. Η Ολίβια Ροντρίγκο έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο δημοσιευμάτων και θεωριών των θαυμαστών για την ερωτική της ζωή, δηλώνοντας ότι θα προτιμούσε οι σχέσεις της να παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ακόμη και τα περιστασιακά ραντεβού της μπορούν να καταλήξουν σε δημοσιεύματα και φωτογραφίες στο διαδίκτυο: «Είναι τόσο δύσκολο και κάπως λυπηρό, ειδικά επειδή οι σχέσεις υποτίθεται ότι είναι κάτι ιδιωτικό. Νιώθω ότι κάθε φορά που βγαίνω σε ένα χαλαρό ραντεβού με έναν άντρα, υπάρχει μια φωτογραφία του στο διαδίκτυο, κάτι που μου φαίνεται πραγματικά παρεμβατικό». Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει κάποια σχέση: «Όπως είπα, είμαι ελεύθερη, δεν έχω αγόρι, και το να σε παρακολουθούν έξω από το σπίτι σου και μετά αυτές οι φωτογραφίες να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι κακός άνθρωπος, είναι απλώς το πιο τρελό πράγμα».
Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Ροντρίγκο εθεάθη αρκετές φορές με τον Τζούλιαν Κρόονενμπεργκ, έναν νεαρό συνεργάτη εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων από τη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν τελευταία φορά τον Ιούλιο, να αγκαλιάζονται σε πάρκο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας συζητήσεις για το αν η τραγουδίστρια βρίσκεται σε σχέση, αλλά και σχόλια για το γεγονός ότι εκείνος εργάζεται στον χώρο των οικονομικών.
Τον Απρίλιο, η ερμηνεύτρια του «Honeybee» είχε επίσης φωτογραφηθεί σε έξοδο με τον Κάμερον Γουίντερ των Geese. Όπως όμως εξήγησε, δεν θα πρέπει να μπερδεύει κανείς το ραντεβού και τη σχέση. «Μερικές φορές είσαι έξω με έναν άντρα που δεν είναι το αγόρι σου και ξαφνικά το διαδίκτυο λέει: "Έχουν παντρευτεί, μπλα μπλα μπλα"» ανέφερε.
Η προσοχή, σύμφωνα με τη Ροντρίγκο, δεν περιορίζεται μόνο στις εικασίες για την προσωπική της ζωή. Όπως δήλωσε, οι φωτογραφίες των παπαράτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για συμπεράσματα σχετικά με τον χαρακτήρα της και τις πεποιθήσεις της: «Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο μέρος του... ξέρετε κάτι; Όχι, στην πραγματικότητα είναι πραγματικά χάλια και μου φαίνεται πραγματικά παρεμβατικό. Νιώθεις ότι σε παρακολουθούν και μετά σε κρίνουν για φωτογραφίες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 23χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τις φωτογραφίες των παπαράτσι και τις εικασίες που, όπως λέει, εισβάλλουν στην προσωπική της ζωή. Η Ολίβια Ροντρίγκο έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο δημοσιευμάτων και θεωριών των θαυμαστών για την ερωτική της ζωή, δηλώνοντας ότι θα προτιμούσε οι σχέσεις της να παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ακόμη και τα περιστασιακά ραντεβού της μπορούν να καταλήξουν σε δημοσιεύματα και φωτογραφίες στο διαδίκτυο: «Είναι τόσο δύσκολο και κάπως λυπηρό, ειδικά επειδή οι σχέσεις υποτίθεται ότι είναι κάτι ιδιωτικό. Νιώθω ότι κάθε φορά που βγαίνω σε ένα χαλαρό ραντεβού με έναν άντρα, υπάρχει μια φωτογραφία του στο διαδίκτυο, κάτι που μου φαίνεται πραγματικά παρεμβατικό». Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει κάποια σχέση: «Όπως είπα, είμαι ελεύθερη, δεν έχω αγόρι, και το να σε παρακολουθούν έξω από το σπίτι σου και μετά αυτές οι φωτογραφίες να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι κακός άνθρωπος, είναι απλώς το πιο τρελό πράγμα».
Olivia Rodrigo Says She’s Single Despite the Internet’s Best Efforts to Pair Her Up: ‘I Don’t Have a Boyfriend’ https://t.co/m9r5GMFXvT— People (@people) October 8, 2026
Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Ροντρίγκο εθεάθη αρκετές φορές με τον Τζούλιαν Κρόονενμπεργκ, έναν νεαρό συνεργάτη εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων από τη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν τελευταία φορά τον Ιούλιο, να αγκαλιάζονται σε πάρκο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας συζητήσεις για το αν η τραγουδίστρια βρίσκεται σε σχέση, αλλά και σχόλια για το γεγονός ότι εκείνος εργάζεται στον χώρο των οικονομικών.
Τον Απρίλιο, η ερμηνεύτρια του «Honeybee» είχε επίσης φωτογραφηθεί σε έξοδο με τον Κάμερον Γουίντερ των Geese. Όπως όμως εξήγησε, δεν θα πρέπει να μπερδεύει κανείς το ραντεβού και τη σχέση. «Μερικές φορές είσαι έξω με έναν άντρα που δεν είναι το αγόρι σου και ξαφνικά το διαδίκτυο λέει: "Έχουν παντρευτεί, μπλα μπλα μπλα"» ανέφερε.
Η προσοχή, σύμφωνα με τη Ροντρίγκο, δεν περιορίζεται μόνο στις εικασίες για την προσωπική της ζωή. Όπως δήλωσε, οι φωτογραφίες των παπαράτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για συμπεράσματα σχετικά με τον χαρακτήρα της και τις πεποιθήσεις της: «Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο μέρος του... ξέρετε κάτι; Όχι, στην πραγματικότητα είναι πραγματικά χάλια και μου φαίνεται πραγματικά παρεμβατικό. Νιώθεις ότι σε παρακολουθούν και μετά σε κρίνουν για φωτογραφίες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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