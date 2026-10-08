Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 της Άμεσης Δράσης και του 199 της Πυροσβεστικής, είχαν «πέσει» λόγω εργασιών στο δίκτυο
ΕΛΛΑΔΑ
112 Άμεση Δράση Αστυνομία Πυροσβεστική

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 της Άμεσης Δράσης και του 199 της Πυροσβεστικής, είχαν «πέσει» λόγω εργασιών στο δίκτυο

Οι δυο υπηρεσίες καλούσαν τους πολίτες να καλέσουν το 112 για να εξυπηρετηθούν

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 της Άμεσης Δράσης και του 199 της Πυροσβεστικής, είχαν «πέσει» λόγω εργασιών στο δίκτυο
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Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16:00 το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια της Άμεσης Δράσης και της Πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το πρόβλημα αφορούσε σε δυσλειτουργίες σε πλατφόρμες τριψήφιων αριθμών και ο ΟΤΕ πραγματοποίησε εργασίες προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μάλιστα, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται ζήτημα λειτουργίας.

Νωρίτερα, τόσο το 100 όσο και το 199 δεν ήταν προσβάσιμα για τους πολίτες, όπως είχε γίνει γνωστό από ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες καλούνταν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωνε ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112. 

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούσαν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:

  1. ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
  2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
  3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
  4. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
  5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
  6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
  7. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630
  8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634
  9. ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633
  10. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641
  11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513
  12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638
  13. ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517
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