Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 της Άμεσης Δράσης και του 199 της Πυροσβεστικής, είχαν «πέσει» λόγω εργασιών στο δίκτυο

του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας

προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.

ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634 ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638 ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16:00 το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια της Άμεσης Δράσης και της Πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το πρόβλημα αφορούσε σε δυσλειτουργίες σε πλατφόρμες τριψήφιων αριθμών και ο ΟΤΕ πραγματοποίησε εργασίες προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μάλιστα, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται ζήτημα λειτουργίας.Νωρίτερα, τόσο το 100 όσο και το 199 δεν ήταν προσβάσιμα για τους πολίτες, όπως είχε γίνει γνωστό από ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες καλούνταν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωνε ότι λόγω των εργασιών