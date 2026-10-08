Η γυναίκα που βοήθησε το Απόλλο 11 να προσεληνωθεί είχε ξεκινήσει να εργάζεται αρχικά ως βοηθός του συζύγου της

Η Margaret Hamilton, η επιστήμονας υπολογιστών που συνέδεσε το όνομά της με μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος, πέθανε σε ηλικία 90 ετών.Το Massachusetts Institute of Technology (MIT), όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια, επιβεβαίωσε τον θάνατό της. Yπήρξε πρωτοπόρος στον χώρο της τεχνολογίας και ήταν επικεφαλής της ομάδας που ανέπτυξε και δοκίμασε το λογισμικό των αποστολών Apollo της NASA. Μάλιστα, θεωρείται ότι συνέβαλε στην καθιέρωση του όρου «software engineering», δηλαδή «μηχανική λογισμικού».