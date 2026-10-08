Τρία ζώδια επανεξετάζουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, τρία ζώδια κάνουν έναν απολογισμό σε σχέσεις, δουλειά και προσωπικές επιλογές. Ό,τι δεν λειτουργεί πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο και αρκετές αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν.ΔίδυμοιΗ περίοδος αυτή φέρνει επανεξέταση σε πολλούς τομείς, από την καριέρα μέχρι την υγεία. Στη δουλειά μπορεί να προκύψουν δύσκολες συζητήσεις, όμως είναι πιθανό να αφορούν θέματα που είχαν μείνει για καιρό στην άκρη.